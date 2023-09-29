Беспилотник сбит в Калужской области, пострадавших нет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Калужской области нет пострадавших и разрушения инфраструктуры после того, как был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в пятницу.

"Сегодня ночью на территории Калужской области сбит БПЛА. На месте работает оперативная группа. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской.