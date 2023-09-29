Гендиректором Теlе2 назначен старший вице-президент "Ростелекома" Годовиков

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Генеральным директором сотового оператора Теlе2 назначен старший вице-президент ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом Антон Годовиков, говорится в сообщении "Ростелекома", который владеет сотовым оператором.

Годовиков будет совмещать должности старшего вице-президента по работе с массовым сегментом "Ростелекома", генерального директора Tele2 и главы кластера B2C.

Алексей Телков, возглавлявший Tele2 с марта 2023 года, покидает компанию.

"Назначение Антона Годовикова направлено на формирование единой управленческой структуры кластера B2С и позволит нам объединить экспертизу и лучшие практики для дальнейшего развития на благо клиентов, компании и государства. Мы также продолжаем работать над глубокой интеграцией продуктов мобильной и фиксированной связи с созданием конвергентных предложений и преимуществ для потребителей в соответствии с нашей стратегией. Это добавит нам гибкости, сократит время вывода новых продуктов на рынок и поможет повысить удовлетворенность наших клиентов", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.