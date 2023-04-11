Замгендиректора Tele2 Алексей Телков возглавил компанию

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков возглавил компанию, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Телков с 4 апреля возглавил ООО "Т2 Мобайл" (управляющая компания группы компаний "Теле2 Россия").

В компании подтвердили "Интерфаксу" назначение нового гендиректора. "Алексей Телков вступил в должность генерального директора Tele2. Соответствующее решение было утверждено советом директоров компании", - сказали в пресс-службе оператора.

О том, что Телков может возглавить Tele2, в конце марта говорил "Интерфаксу" источник в компании.

Телков сменил на этом посту Андрея Патоку, возглавившего Tele2 в июне 2021 года. В Tele2 он пришел в августе 2016 года на позицию заместителя гендиректора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами.

Телков пришел в Tele2 в 2015 году - сначала занимал позицию заместителя технического директора компании. В январе 2019 года он был назначен заместителем генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2.

До прихода в компанию, с января 2014 года до января 2015 года, Телков работал в Минкомсвязи (нынешнее название - Минцифры) директором департамента инфраструктурных проектов. До этого работал в "Вымпелкоме" и НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана.