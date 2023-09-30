Чернышенко заявил о росте ежедневной интернет-аудитории в сто раз с 1998 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских пользователей и специалистов отрасли с Днём интернета в России, отметив, что с 1998 года ежедневная аудитория глобальной сети в РФ выросла примерно в сто раз - почти до 100 млн человек.

"В 2023 году ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 млн человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей всемирной сетью, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости интернет в мире. Это, конечно, сразу сказывается на том, что технологии делают жизнь граждан комфортнее", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата вице-премьера в субботу.

Он напомнил, что в 1998 году, когда День интернета в России, который установили на 30 сентября, отмечался впервые, доступ к сети имели около 1 млн человек.

Вице- премьер подчеркнул, что доступность интернета - один из факторов экономического благополучия и уровня жизни граждан.

"Интернет - это базовая потребность в современном мире. По поручению президента о национальных целях развития устраняем цифровое неравенство. К концу 2024 г. широкополосным доступом к интернету будут обеспечены 90% домохозяйств. Для этого устанавливаем базовые станции сотовой связи, прокладываем ВОЛС в населенные пункты в удаленных и труднодоступных территориях, проводим обновление и развитие российской спутниковой инфраструктуры", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года составил 12,2 трлн рублей, показав рост в 29% по сравнению с 2021 годом. При этом, сказал Чернышенко, у государства остаются масштабные планы и задачи по развитию интернет-инфраструктуры.