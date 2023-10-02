Утвержден план строительства терминала и создания глубоководного района порта Архангельск

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года, сообщает сайт правительства со ссылкой на изданное распоряжение.

"Одним из основных мероприятий плана является строительство нового терминала в морском порту Архангельск. Для него в Двинском заливе Белого моря будет создан глубоководный морской район. Планируется, что ориентировочная мощность нового терминала к 2040 году составит 25 млн тонн в год", - говорится в документе.

Строительство терминала и глубоководного морского района пройдет в несколько этапов. Инвесторы и правительство Архангельской области в 2024 году должны разработать инвестиционную декларацию, которую рассмотрит Росморречфлот. Разработка проектной документации должна завершиться в 2025-2026 годах, тогда же планируется начать строительство. Ввод в эксплуатацию нового терминала и глубоководного района морского порта Архангельск намечен на 2031 год.

Кроме того, планом предусмотрено строительство на архипелаге Новая Земля морского терминала по отгрузке свинцово-цинкового концентрата. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В документе идет также речь об обновлении ледокольного флота и судов ледового класса, о мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры, цифровизации, безопасности судоходства в акватории Архангельского транспортного узла, развитию кадрового и научного потенциала сотрудников.

Учтены мероприятия по развитию железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, в частности, строительство новых подъездных путей и мостов к действующим и новым терминалам морского порта Архангельск. Среди них модернизация и расширение пропускной способности железнодорожной станции Соломбалка в 2024-2027 годах, капитальный ремонт автодорожных мостов через реки Повракулку и Соломбалку, а также строительство моста через реку Кузнечиху. Два последних проекта планируется реализовать в 2026-2028 годах.

Ответственным за реализацию плана определен Минтранс.

"Рассчитываем, что к концу следующего десятилетия перевозки через Архангельский порт как минимум утроятся, что позволит реализовать ряд крупных промышленных проектов, благодаря чему появятся новые рабочие места по всей стране", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Госкорпорация "Росатом" планирует запустить горно-обогатительный комбинат (ГОК) на базе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле в 2026 году.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области информировала, что грузооборот морского порта Архангельск в 2022 году превысил 6,6 млн тонн.