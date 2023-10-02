Что произошло за день: понедельник, 2 октября

Нобелевская премия по медицине, азербайджанский план реинтеграции армян Карабаха

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нобелевскую премию по медицине присудили за мРНК-вакцины от COVID-19. Лауреатами стали представительница Венгрии Каталин Карико и американец Дрю Вайсман.

- Баку представил план реинтеграции армян Карабаха. Он включает действия по пяти направлениям: правовая и административная сфера; сфера безопасности; экономическая сфера; социальная сфера; сфера культуры, образования и религии.

- "Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай. ПАО продолжает переговоры с Пекином по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии.

- Минздрав РФ отметил достаточность запаса вакцин от полиомиелита. В ведомстве заверили, что поставки идут по графику. СМИ сообщали, что в ряде регионов начала ощущаться нехватка вакцин от полиомиелита.

- ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен. Речь идет о ПАО "Черкизово", ГАП "Ресурс" и АО "Приосколье". В случае выявления злоупотреблений им грозят, в том числе оборотные штрафы.

- Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа.

- В Тбилиси заявили о проведенных в Грузии тренингах по подготовке к революции. Спецслужбы страны заявляют, что тренинги проводили граждане Сербии, а финансировала - американская USAID.

- Отопление в Москве начнут включать 3 октября. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности.