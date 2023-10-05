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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин объяснил решение не ехать на саммиты желанием не создавать проблемы друзьям РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что воздержался от поездок на саммиты БРИКС и "двадцатки" с тем, чтобы не создавать проблемы друзьям, а у него и дома дел достаточно.

Отвечая на заседании Валдайского клуба на вопрос, касающийся его отказа от поездок на саммиты БРИКС и "двадцатки", Путин сказал: "Зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий. Мы с вами взрослые люди и понимаем – приехал я туда, и начнутся политические выпады, шум, и все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятия. Зачем?".

Президент РФ отметил: "Ну, во-первых, мы заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, "двадцатка" прошла на должном уровне. Все так и состоялось и нас это вполне устраивает".

"Ну, наконец, видите, и дома у нас дел достаточно", - добавил Путин.

На вопрос модератора заседания, не чувствует ли он себя лишенцем в связи с выдачей санкции на его арест со стороны Международного уголовного суда, Путин ответил: "Лишенцами считали тех, кто был лишен в первые годы советской власти социальных выплат. Нам социальные выплаты не нужны, мы самодостаточное государство и идем по этому пути".

На реплику ведущего, что в тот период людей также лишали гражданских прав, глава государства ответил: "Ну да, лишали. А мы отстаиваем свои права и, я уверен, мы их обеспечим".

Владимир Путин БРИКС G20
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