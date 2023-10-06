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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Суд взыскал с "дочки" "ЛУКОЙЛа" 18 млн рублей за загрязнение леса в ХМАО

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа взыскал с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" 17,6 млн рублей по иску Природнадзора Югры за вред, причиненный лесам, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года на напорном нефтепроводе "ДНС-2-т.вр.16", расположенном на территории Северо-Покачевского месторождения, произошла авария и были загрязнены земли лесного фонда.

Площадь загрязнения составила 1,3 га. Лабораторные исследования показали превышение содержания нефтепродуктов в почве в 11 раз по сравнению с фоновыми значениями. Природнадзор Югры оценил ущерб лесному фонду в 17,6 млн рублей.

Ответчик не оспаривал факт причинения вреда лесному участку, однако просил вычесть из суммы ущерба 9,7 млн рублей - средства, затраченные им на рекультивацию участка. Суд отклонил эту просьбу.

ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" - дочерняя компания НК "ЛУКОЙЛ", является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли, осваивающих месторождения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Более 40% нефти и газа "ЛУКОЙЛа" добывается этим западносибирским холдингом.

ЛУКОЙЛ ХМАО Северо-Покачевское месторождение Природнадзор Югры
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