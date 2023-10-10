Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада в Херсонской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении склада с ракетно-артиллерийским вооружением объединенной группировки войск ВСУ "Херсон" в районе села Давыдов Брод в Херсонской области.

Помимо этого, в районах Серебрянки Донецкой народной республики и Одаровки Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

Всего за сутки войска РФ нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах, сказал Конашенков.

Перехвачены 19 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области, сообщил Конашенков.

По его данным, с начала СВО российскими военными уничтожены 7668 украинских беспилотников.

За сутки отражены 10 атак вооруженных сил Украины на купянском, донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

Он заявил, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 25 военнослужащих, три автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

По его словам, еще шесть атак отражены на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки украинских подразделений в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"В районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - сказал он.

По словам представителя военного ведомства, за сутки на данном направлении потери украинской армии составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сообщил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ за сутки на южно-донецком направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Григоровка и Торское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, потери украинских сил за сутки на данном направлении составили более 80 военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей", - заявил Конашенков.