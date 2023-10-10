Министр цифрового развития заявил, что в проекте бюджета нет средств на новые IT-гранты

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Проект бюджета РФ на 2024 год и последующие два года не предусматривает выделение средств на новые гранты компаниям для поддержки новых разработок в IT сфере, Минцифры рассчитывает найти деньги на это, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"По поддержке новых разработок. У нас в следующем году в два раза сокращено финансирование по грантам, с 5 млрд до 2,4 млрд руб. При этом, спасибо Минфину, мы увеличили финансирование по льготным кредитам на 3,3 млрд руб.", - сказал Шадаев на Комитете Госдумы по информполитике во вторник.

По его словам, объем, который стоит в базе Минцифры позволит обслуживать уже ранее выданные гранты. "Там у нас гранты выдаются на два-три года, поэтому этих средств достаточно, чтобы финансировать уже принятые обязательства, но дополнительно новые мы пока в рамках этих лимитов обеспечить не можем", - сказал глава Минцифры.

В то же время, отметил он, увеличение финансирования на субсидирование льготных кредитов для IT-компаний на 3,3 млрд руб. не хватит, учитывая рост кредитных ставок.

"По обслуживанию кредитов спасибо за поддержку доп. объемов на 3,3 млрд руб., но в полном объеме нам не хватает этих денег - с учетом того, что ставка выросла, -для того, чтобы все выданные кредиты тоже обслуживать", - пояснил глава Минцифры.

"Здесь мы договорились с Минфином, что будем искать деньги", - отметил он.

Минцифры приостановило выделение новых грантов в июле после задержания экс-замглавы министерства Максима Паршина, курировавшего эту работу. Тогда Минцифры заявляло, что проведёт аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте.

В начале сентября Шадаев сообщил журналистам, что Минцифры намерено поменять процедуру выделения грантов на ИТ-разработки, чтобы сделать ее более прозрачной и конкурентной. Процедура аудита может продлиться до середины октября. Срока, к которому планируется поменять процедуру предоставления грантов, не установлено, уточнил министр. По его словам, изменение процедуры потребует корректировки нормативно-правовой базы.