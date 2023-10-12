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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Думе предложат сохранить пособия при досрочном выходе из декрета на полную занятость

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство России подготовило изменение в законодательство страны, позволяющее сохранить специальное ежемесячное пособие для родителей при досрочном выходе на работу из декретного отпуска на полную занятость, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Начнем с важного вопроса, который касается совершенствования системы поддержки семей с детьми. Родители, находясь в отпуске по уходу за ребенком, получают специальное ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится 1,5 года. Сейчас право на него есть только у мам и пап, которые не выходят до этого времени на работу, трудятся на полставки или на дому. По поручению президента правительство подготовило изменение в законодательство, позволяющее сохранить назначенные выплаты и при полной занятости", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

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По его словам, родители, если захотят, смогут вернуться на работу из декрета и получать одновременно и пособие, и зарплату в течение 1,5 лет после родов.

"Предоставляться средства будут и в случае, когда человек решит на время отпуска по уходу устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя", - отметил премьер-министр.

"Внесем законопроекты на рассмотрение в Госдуму, рассчитываем, что новые правила начнут действовать уже со следующего года, и у граждан при желании появится возможность скорее возобновить профессиональную деятельность после появления ребенка, не теряя поддержки государства", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Петербургского международного экономического форума" (ПМЭФ-2023) предложил сохранять выплаты на ребенка до 1,5 лет на протяжении всего периода, что выплачивается единое пособие на ребенка, независимо от повышения дохода семьи.

Михаил Мишустин
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