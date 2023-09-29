В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В 2024 году в России увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных, максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и материнству для работающих граждан возрастут", - отметил через пресс-службу глава ведомства Антон Котяков.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Размер пособия по беременности и родам подрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году. В целом на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда заложено свыше 2,2 трлн рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнского капитала, единовременных пособий при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки.

В проекте бюджета также предусмотрена индексация материнского капитала с 1 февраля 2024 годы по уровню фактической инфляции. Также с 1 февраля будущего года, по уровню прогнозируемой инфляции, будет проиндексирован ряд соцвыплат: это ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.