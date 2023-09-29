Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В 2024 году в России увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных, максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и материнству для работающих граждан возрастут", - отметил через пресс-службу глава ведомства Антон Котяков.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Размер пособия по беременности и родам подрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году. В целом на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда заложено свыше 2,2 трлн рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнского капитала, единовременных пособий при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки.

В проекте бюджета также предусмотрена индексация материнского капитала с 1 февраля 2024 годы по уровню фактической инфляции. Также с 1 февраля будущего года, по уровню прогнозируемой инфляции, будет проиндексирован ряд соцвыплат: это ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Антон Котяков Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки в августе выдали рекордные 849,1 млрд рублей ипотечных кредитов

"Сургутнефтегаз" закрыл в отчете статьи, позволяющие оценить величину его "кубышки"

Решение вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР перенесут на год

Решение вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР перенесут на год

"Аэрофлот" сообщил, что имеющегося флота достаточно для международных рейсов

Акционеры Ростовского оптико-механического завода обжалуют изъятие у них акций

Пенсии с 1 января 2024 года превысят 23 тысячи рублей

Размещен первый в РФ выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Размещен первый в РФ выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });