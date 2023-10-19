Путин поддержал идею возродить спортивные парады на Красной площади

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин одобрил предложение главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев возродить спортивные парады на Красной площади, а также объявить 2024 год годом спорта.

"В следующем году у нас будут масштабные события - "Игры дружбы", "Игры будущего", игры БРИКС ... (хочу) к вам обратиться, чтобы следующий год сделать годом спорта. Весь мир будет смотреть за этим. Также можно возродить спортивный парад на Красной площади, готовы все организовать, как их проводили в рамках "Игр доброй воли", - сказал Кремлев в Перми на презентации "Спорт - стране".

"Хорошая идея", - сказал президент.