Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Путин поддержал идею возродить спортивные парады на Красной площади

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин одобрил предложение главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев возродить спортивные парады на Красной площади, а также объявить 2024 год годом спорта.

"В следующем году у нас будут масштабные события - "Игры дружбы", "Игры будущего", игры БРИКС ... (хочу) к вам обратиться, чтобы следующий год сделать годом спорта. Весь мир будет смотреть за этим. Также можно возродить спортивный парад на Красной площади, готовы все организовать, как их проводили в рамках "Игр доброй воли", - сказал Кремлев в Перми на презентации "Спорт - стране".

"Хорошая идея", - сказал президент.

Владимир Путин Умар Кремлев Красная площадь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство и ЦБ готовят системные решения в сфере внешнеторговых расчетов

Минпромторг рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Минпромторг рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

В АТОР оценили рост цен на отдых в России этим летом в 15%

В АТОР оценили рост цен на отдых в России этим летом в 15%

В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

"Магнит" выкупит 100% маркетплейса KazanExpress

Что произошло за день: среда, 18 октября

Роспотребнадзор высказался против разрешения онлайн-продаж алкоголя

Роспотребнадзор высказался против разрешения онлайн-продаж алкоголя

Шведская Bonava расторгла соглашение с RBI о продаже бизнеса в России

Экспедиция Северного флота открыла новый остров в районе архипелага Новая Земля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });