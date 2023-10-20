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Собянин сообщил, что 40% медицинской инфраструктуры Москвы обновили за 5 лет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Столичное здравоохранение системно модернизируется, чтобы качество лечения улучшалось с каждым днем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Формируем новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник. Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты (...) Также за пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры города. Капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц, построили несколько крупных медцентров и комплексов", - написал Собянин в своём телеграм-канале.

Мэр Москвы уточнил, что в работе находится многопрофильный лечебный комплекс детской ГКБ святого Владимира, лучевой корпус ММКЦ "Коммунарка" и лечебно-диагностический комплекс МГОБ №62 в Сколково.

"Всего, с учётом построенного, возведём 1 млн кв. м новых медобъектов. Столько же - отремонтируем", - сказал Собянин.

Также усовершенствована вся система онкологической помощи Москвы, благодаря которой жители столицы теперь получают полный цикл онкопомощи на базе пяти современных онкоцентров, а не в разрозненных отделениях, уточнил мэр.

"В приоритете и качество детской медицинской помощи. Например, расширили программу скрининга новорождённых и его спектр", - говорится в сообщении.

Сергей Собянин Москва
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