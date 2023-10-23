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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Утвержден план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ включает в себя свыше 150 мероприятий, сгруппированных в рамках нескольких направлений.

Так, в рамках развития науки и образования планируется ввод образовательных кампусов в Томске и Новосибирске, а также разработка проектов кампусов в Иркутске, Горно-Алтайске и Кемерове. В наукограде Кольцово Новосибирской области планируется запуск научной установки класса "мегасайенс" - синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов".

Стратегия предполагает модернизацию аэропортов в Горно-Алтайске, Красноярске, Братске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске.

Документ также нацелен на создание новых предприятий по переработке древесины, строительство и модернизацию алюминиевых заводов и горно-обогатительных комбинатов, разработку новых месторождений нефти, газа, угля, цветных и редкоземельных металлов, строительство новых и развитие существующих туристических объектов, заводов по переработке мяса и молока, создание тепличных комплексов.

Михаил Мишустин Сибирь
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