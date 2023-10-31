Москва представит интерактивное пространство на выставке-форуме "Россия"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Столица представит интерактивное пространство в рамках международной выставки-форума "Россия", который откроется 4 ноября на ВДНХ; оно будет представлено на стенде города - центральной экспозиции павильона №75, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". На стенде города - центральной экспозиции павильона №75 - Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица - становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаём, в частности, в экологии и здравоохранении", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По словам мэра, посетителей ждёт цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис.

"Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что в ходе международной выставки-форума Россия покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ. Будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Кроме того, туристический сервис RUSSPASS выступает технологическим партнeром экскурсионной программы выставка "Россия", добавил мэр.