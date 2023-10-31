Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Москва представит интерактивное пространство на выставке-форуме "Россия"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Столица представит интерактивное пространство в рамках международной выставки-форума "Россия", который откроется 4 ноября на ВДНХ; оно будет представлено на стенде города - центральной экспозиции павильона №75, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". На стенде города - центральной экспозиции павильона №75 - Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица - становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаём, в частности, в экологии и здравоохранении", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По словам мэра, посетителей ждёт цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис.

"Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что в ходе международной выставки-форума Россия покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ. Будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Кроме того, туристический сервис RUSSPASS выступает технологическим партнeром экскурсионной программы выставка "Россия", добавил мэр.

Сергей Собянин ВДНХ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

ФСБ задержала жителя Кузбасса, вступившего в украинское хакерское подразделение

Вулкан Ключевской на Камчатке третий раз за день выбросил столб пепла

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Израиля просит граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

МИД Израиля просит граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

Двух военнослужащих задержали по делу об убийстве девяти человек в Донбассе

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });