Ввод Смоленской АЭС-2 запланирован на 2033-2035 гг.

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Началась подготовка строительной площадки в Десногорске, где будут возведены два энергоблока Смоленской АЭС-2. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Сейчас идет основной этап проектирования. Также началась подготовка стройплощадки и строительного городка. Ввод станции намечен на 2033-2035 годы. В регионе появятся еще около 2 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

Анохин отметил, что станция будет расположена в 5-6 км от действующей АЭС в Десногорске и станет аналогом замещающей станции, которую сейчас возводят в Курской области, но меньшего размера.

"В то же время это будет один из самых современных, экономичных, экологичных и безопасных источников энергии. Степень воздействия на население и окружающую среду в 1 тыс. раз меньше естественного радиационного фона", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что Смоленская АЭС-2 будет реализована по проекту ВВЭР в составе двух энергоблоков поколения "3+" с водо-водяными реакторами общей установленной электрической мощностью 2400 МВт (с возможностью расширения до 4 энергоблоков). Цель сооружения – замещение выбывающих мощностей Смоленской АЭС. В перспективе проект Смоленской АЭС-2 планируется сделать типовым для сооружения в будущем новых энергоблоков в РФ, а часть технических решений, принятых в проекте сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС-2, будут оптимизированы для обеспечения конкурентоспособности проекта АЭС при строительстве за рубежом.

Действующая Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Энергоблок №1 был запущен в декабре 1982 года. Срок его эксплуатации продлен до 2027 года. Энергоблок №2 имеет разрешение на дополнительный срок эксплуатации до 29 мая 2025 года, энергоблок №3 – до 14 декабря 2034 года.

Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.