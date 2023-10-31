"Аэрофлот" предложил кредитовать авиакомпании по льготным ставкам

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" предложил создать механизм кредитования авиакомпаний по льготным ставкам с учетом низкой маржинальности их бизнеса.

"Если не уходить в подробности, у нас очень низкая маржинальность авиаперевозок, она исторически такая, поэтому предлагаем рассмотреть возможность создания механизма кредитования авиакомпаний по льготным ставкам", - заявил замгендиректора "Аэрофлота" по корпоративному управлению Михаил Федосов на "круглом столе" о мерах поддержки госкорпораций и компаний с государственным участием в Совете Федерации.

Текущий банковский и облигационный долг "Аэрофлота", по его словам, составляет порядка 111 млрд руб., средняя ставка по всему портфелю находится на уровне 9%.

"Понимаем, что с учетом текущих уровней процентных ставок, с учетом особенностей последних изменений по ключевой ставке, мы к сожалению, вынуждены будем замещать кредиты к погашению по существенно более высоким ставкам", - сказал Федосов.

Тенденция роста наблюдается по всем основным статьям расходов "Аэрофлота", включая лизинг самолетов, тарифы аэропортов, добавил он. Но особенно сильно выросли цены на авиакеросин.

"Самый главный вызов для нас, наверное, на сегодня - это высокая стоимость авиационного керосина. Она частично сглаживается механизмом топливного демпфера, но надо понимать, что текущие цены находятся на уровне порядка 70 тыс. - это средняя за этот год, а в моменте сейчас - порядка 82 тыс. руб. за тонну керосина. Тогда как те исторические цены, с которыми мы летали до 2019-2020 годов - это 40 тыс. руб. за тонну, то есть рост примерно в два раза. Надо отметить, что доля расходов на ГСМ для авиакомпании - это порядка 35%", - заявил Федосов.