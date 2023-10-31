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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Калининская АЭС досрочно завершила ремонт с модернизацией на энергоблоке №2

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Калининская АЭС досрочно завершила плановый ремонт энергоблока №2 с модернизацией оборудования, сообщила пресс-служба атомной станции.

"28 октября 2023 года энергоблок №2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового среднего ремонта. Блок возобновил работу на трое суток раньше срока, установленного Федеральной антимонопольной службой России", - говорится в сообщении.

Энергоблок был отключен на ремонт 30 сентября.

В ходе ремонта на энергоблоке №2 была выполнена перегрузка топлива, техническое обслуживание реакторной установки, турбины и генератора, насосного оборудования. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов и отгрузка отработавшего ядерного топлива.

Пресс-служба отмечает, что помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 был проведен ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. В частности, модернизированы фланцевые соединения на ресиверах турбины, заменена арматура систем радиационного контроля и фильтры системы технического водоснабжения.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый.

Калининская АЭС Тверская область
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