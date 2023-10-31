Вылов лососей в РФ к концу октября превысил 607 тыс. тонн

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 31 декабря выловили более 607 тыс. тонн лососей, что на 13% больше, чем на аналогичную дату 2021 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами), сообщает Росрыболовство.

По сравнению с прошлым годом вылов вырос в 2,2 раза.

Путина практически завершилась, окончательные ее итоги будут подведены позже.

Традиционный лидер - Камчатка, рыбаки которой добыли 491 тыс. тонн (84% всего дальневосточного вылова), прибавка к 2021 году составила 11,4%. В Сахалинской области вылов вырос на 26% к 2021 году и превысил 70 тыс. тонн.

Рыбаки Хабаровского края добыли 28,4 тыс. тонн лососей (на 10% больше), Магаданской области - 14,7 тыс. тонн (на 45% больше), Приморского края - 1,7 тыс. тонн (почти в 6,5 раза больше).

По данным на 28 октября, на подходе к морским портам Приморья находились 27 судов с 23,2 тыс. тонн рыбной продукции на борту, из них лососевых рыб - 2,4 тыс. тонн.

Лососевая путина этого года стала второй после исторического рекорда 2018 года, когда было добыто 676 тыс. тонн лососей. В 2022 году вылов составил 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году.