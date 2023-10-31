Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Вылов лососей в РФ к концу октября превысил 607 тыс. тонн

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 31 декабря выловили более 607 тыс. тонн лососей, что на 13% больше, чем на аналогичную дату 2021 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами), сообщает Росрыболовство.

По сравнению с прошлым годом вылов вырос в 2,2 раза.

Путина практически завершилась, окончательные ее итоги будут подведены позже.

Традиционный лидер - Камчатка, рыбаки которой добыли 491 тыс. тонн (84% всего дальневосточного вылова), прибавка к 2021 году составила 11,4%. В Сахалинской области вылов вырос на 26% к 2021 году и превысил 70 тыс. тонн.

Рыбаки Хабаровского края добыли 28,4 тыс. тонн лососей (на 10% больше), Магаданской области - 14,7 тыс. тонн (на 45% больше), Приморского края - 1,7 тыс. тонн (почти в 6,5 раза больше).

По данным на 28 октября, на подходе к морским портам Приморья находились 27 судов с 23,2 тыс. тонн рыбной продукции на борту, из них лососевых рыб - 2,4 тыс. тонн.

Лососевая путина этого года стала второй после исторического рекорда 2018 года, когда было добыто 676 тыс. тонн лососей. В 2022 году вылов составил 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году.

Росрыболовство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В аэропорту Магаса усилили охрану из-за фейков о прибытии авиарейса из Израиля

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Ввод Смоленской АЭС-2 запланирован на 2033-2035 гг.

Еще одна комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов Власова и Белоусова

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });