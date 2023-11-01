Что произошло за день: среда, 1 ноября

Воздушная тревога в Севастополе, первый полет опытного образца Ил-96-400М, отзыв Иорданией посла из Израиля

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Севастополе в течение двух часов действовала воздушная тревога. Перекрывалось движение по Крымскому мосту. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные вели работу "по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова".

- ЦАХАЛ заявил о нанесении с 7 октября ударов по 11 тыс. целей в секторе Газа.

- Рубль в первый торговый день месяца подорожал к доллару и евро. Курс доллара США составил 92,74 руб. в 19:00, евро к этому времени стоил 97,81 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась до 95,02 руб.

- Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет, во время которого проверяли его устойчивость, управляемость, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, сообщили в правительстве РФ.

- Иордания отзывает посла из Израиля и призывает израильского посла не возвращаться.

- Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду") из-за систематического неисполнения обязанностей. Белоусов осужден за получение взятки и объявлен в розыск.

- Глава "Газпрома" предупредил страны Запада, что газовый рынок будет оставаться узким, в то время как спрос будет расти. Алексей Миллер заявил, что пути развития газового рынка теперь будут определяться "в странах глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона".

- Суд отказал следствию в заочном аресте участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иноагентом) по делу об оскорблении чувств верующих. Ранее она была объявлена в международный розыск.