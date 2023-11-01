Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный ПАО "Ил" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"), совершил первый полет, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. "Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех", - отмечается в сообщении.

Самолет является модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

Ил-96-400М может иметь грузовую, а также пассажирскую одно-, двух- и трехклассную компоновку. Оснащен навигационной системой российского производства, соответствующей требованиям к навигационному оборудованию широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полеты в Европейской общей авиационной зоне, а также над безориентирной местностью - океанами, пустынями, протяженными лесными массивами, отмечается в сообщении.

"За счет нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность. В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов", - прокомментировал полет вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приведены в сообщении.

"Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов страны. Максимальная дальность полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке, составит 8100 км. Первый полет Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров", - цитирует пресс-служба правительства главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

Модернизированные самолеты Ил-96 будут выпускаться прежде всего под грузовые перевозки и нужды "Специального летного отряда "Россия" (СЛО, занимается перевозкой первых лиц страны), сообщал ранее Чемезов журналистам. В нынешнем виде этот самолет, оснащенный двигателями ПС-90, не является достаточно эффективным для коммерческих авиаперевозчиков, пояснял он. Работа над перспективным тяжелым двигателем ПД-35, которым планируется в будущем оснащать российские широкофюзеляжные самолеты, продолжается, отмечал глава "Ростеха".