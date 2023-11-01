Вторая за день воздушная тревога в Севастополе отменена

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в среду днем, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло два часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, останавливалось движение морского и наземного общественного транспорта.

Губернатор уточнил, что в период действия тревоги военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты: этот дым безопасен, но запах неприятный. Сообщалось о работе военных "по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова".

Предупреждение стало вторым за день, первое продлилось около получаса.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.