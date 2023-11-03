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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Путин считает, что побороть коррупцию на Украине не получится

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США не удастся побороть коррупцию на Украине сменой элит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Там эта коррупция фактически узаконена. Почему американцы пытаются сейчас бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится. Они сейчас задумали смену элит - и экономических, и политических. Все будет то же самое", - сказал Путин в пятницу на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

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Он отметил, что в России есть такие же проблемы, "но уровень совсем разный".

"Как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет", - считает Путин.

"Я же общался плотно с бывшими руководителями: ставка на всё - на голос в Верховном суде, на голос в Конституционном суде. Причем, когда мы обсуждали, что сделать... "Ну это мы решим, это будет стоить столько-то". Это мне говорили первые лица государства. У меня челюсть отваливалась", - сказал он.

Владимир Путин Украина
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