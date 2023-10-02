США считают, что Запад может перестать помогать Киеву из-за коррупции на Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти США обеспокоены ситуацией с коррупцией на Украине гораздо сильнее, чем говорят об этом публично, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на конфиденциальную версию документа Госдепа, посвященного этой проблеме.

"Восприятие коррупции на высоком уровне на Украине... может подорвать уверенность в Киеве как у граждан Украины, так и у иностранных лидеров", - говорится в докладе под названием "Комплексная стратегия по стране".

В документе описываются многочисленные шаги, которые США предпринимают, чтобы помочь Украине избавиться от коррупции и реформировать различные сферы. Отмечается, что проблема, если ее не решать, может привести к тому, что западные союзники перестанут помогать Украине.

В общедоступной версии этого же документа, опубликованной 29 августа Госдепом США, этой проблеме уделяется гораздо меньше внимания. Также августовская версия примерно в три раза короче той, с которой ознакомилась Politico.