Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в ночь с пятницы на субботу, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Движение на мосту останавливают по несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.