В Думу внесен законопроект о продаже алкоголя в зонах внутренних авиаперелетов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который до 30 июня 2026 г. разрешает розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли (duty free) в магазинах в зоне вылета и прилета аэропортов на внутренних линиях.

Документ (N477369-8) размещен в электронной базе данных парламента. "Допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая на основании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции организациями, являющимися владельцами магазинов беспошлинной торговли, расположенных на территориях международных аэропортов РФ", - говорится в законопроекте.

Уточняется, что розничная продажа алкоголя, принадлежащего владельцам duty free, возможна в залах ожидания вылета и в залах прилета и выдачи багажа внутренних воздушных перевозок. Для этого алкоголь, предназначенный для беспошлинной торговли, нужно поместить под выпуск для внутреннего потребления и нанести на него федеральные специальные марки, то есть алкоголь можно будет приобрести на внутренних линиях с ценой пошлины.

Сейчас в аэропортах в розницу можно продавать алкоголь только в магазинах duty free. Речь идет о торговле без оказания услуг общепита.

Ранее Минфин также уточнял, что речь не идет об открытии магазинов duty free в местах ожидания внутренних вылетов, а только о точках розничной торговли.

"Владельца магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьезные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции в связи с падением пассажиропотока. Ситуация усугубилась сложившейся геополитической обстановкой и введением рядом недружественных стран санкций в отношении РФ", - говорится в пояснительных материалах.

По данным, приведенным в документе, объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли с 2019 г. по 2022 г. включительно сократился с 1 млн 125 тыс. 289,4 декалитра (дал) до 406 тыс. 084,3 дал, или на 64%.

"Кроме того, в условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Эти товары также невозможно выпустить во внутреннее потребление, поскольку на реализуемые в МБТ товары не нанесена соответствующая маркировка, а ее нанесение на уже помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли товары невозможно в рамках действующего таможенного законодательства, - пояснял ранее Минфин. - В связи с этим происходит списание товаров в связи с ограниченными сроками годности. При этом возможность их обращения в рамках другой таможенной процедуры без соответствующей маркировки отсутствует".

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.