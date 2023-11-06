Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина госпитализировали в Москве, сообщила "Интерфаксу" директор театра Тамара Михайлова.

"Он потерял сознание, и его увезли в больницу", - сказала собеседница агентства.

Позже она уточнила, что Соломин находится в сознании. Врачи продолжают обследование, причина плохого самочувствия артиста пока неизвестна.

По данным СМИ, Соломина экстренно госпитализировали с инсультом.

Российский актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Широкую известность актеру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить...". Как режиссер снял телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1981), "Берег его жизни" (1985), "Вначале было Слово" (1992) и фильм-спектакль "Таинственный ящик" по пьесе Петра Каратыгина.