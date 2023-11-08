РФ к 8 ноября собрала 98,1 млн т пшеницы, на 11,2 млн т меньше прошлогоднего

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - РФ к 8 ноября собрала 98,1 млн тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 11,2 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (109,3 млн тонн), сообщается в оперативной информации региональных органов управления АПК.

Урожайность пшеницы составила 32,5 ц/га против 35,6 ц/га год назад. Ее посевы убраны с 97,9% площадей.

Ячменя намолочено 22,7 млн тонн против 25,5 млн тонн год назад. Его урожайность снизилась до 28 ц/га с 30,2 ц/га. Посевы обмолочены с 97,8% площадей.

Наиболее активно продолжается уборка кукурузы. Пока она обмолочена с 63% посевных площадей. Собрано 11,4 млн тонн против 7,4 млн тонн год назад при урожайности 67,4 ц/га против 57,5 ц/га.

Сбор риса вырос до 1,116 млн тонн с 866,1 тыс. тонн год назад. Его посевы обмолочены с 88,7% площадей. Урожайность выше прошлогодней - 62,7 ц/га против 57,2 ц/га. Гречихи намолочено 1,439 млн тонн (1,209 млн тонн на аналогичную дату прошлого года) при урожайность 12 ц/га (11,1 ц/га год назад). Посевы убраны с 92,9% площадей.

Всего зерновых и зернобобовых культур собрано 147,3 млн тонн против 157,5 млн тонн в 2022 году. Посевы убраны с 95,6% площадей, урожайность составила 31,1 ц/га (33,3 ц/га).

Сахарная свекла убрана с 88,7% площадей, накопано 45,8 млн тонн против 37,1 млн тонн годом ранее. Урожайность повысилась до 485,1 ц/га с 463,6 ц/га.

В сегменте масличных ближе всего к концу уборка рапса. Его намолочено 4,4 млн тонн против 5 млн тонн год назад. Урожайность составила 21,4 ц/га против 20,7 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Подсолнечника собрано 16,7 млн тонн против 11,6 млн тонн. Урожайность снизилась до 17,6 ц/га с 18 ц/га. Сои намолочено 6,5 млн тонн против 5,3 млн тонн при урожайности 19,7 ц/га против 18,8 ц/га.

Сельхозорганизации и фермеры накопали 8,1 млн тонн картофеля против 6,8 млн тонн год назад, урожайность составила 281,2 ц/га против 252,3 ц/га. Овощей собрано 5,2 тыс. тонн против 4,6 тыс. тонн при урожайности 304,8 ц/га (271,2 ц/га год назад).

Показатели приведены с учетом новых регионов.

Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в этом году в 140 млн тонн (в чистом весе), в том числе 93 млн тонн пшеницы, сообщалось ранее. Это будет второй показатель после рекордного 2022 года, когда было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.