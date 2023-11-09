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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Россия прекращает действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Россия прекращает действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия. Это распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в г. Токио 13 октября 1993 г", - говорится в документе.

МИД России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Михаил Мишустин Япония правительство МИД
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