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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Разлив нефтепродуктов произошел в Новороссийском морском порту

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации трубопровода произошел в пятницу в Новороссийском морском торговом порту, написал в своем телеграм-канале заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Сообщается, что в результате гидроудара разгерметизировался трубопровод, после чего произошел незначительный разлив нефтепродуктов.

По его словам, в настоящее время разлив устранен, нефтепродукты собраны, в связи с чем чрезвычайной ситуации не прогнозируется.

Новороссийское морской торговый порт Новороссийск
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