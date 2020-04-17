Госдума передала на усмотрение регионов вопрос о "наливайках" в жилых домах

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Думы приняли в третьем чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах, если площадь заведения меньше 20 квадратных метров.

Это так называемый "закон о наливайках" (№ 429017-7) дает регионам право определять предельную площадь таких заведений, а также ограничивать их право продавать алкоголь вплоть до полного запрета. Регионы также получат право вводить другие ограничения на работу общепита на первых этажах жилых многоэтажек, в том числе полностью ее запрещать.

Глава рабочей группы по подготовке закона, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") ранее объяснял, что 20 квадратных метров будет пределом для "наливаек" на федеральном уровне, но регион может ограничить их и сильнее: "если регион введет 50 метров, значит, в зале меньше 50 метров нельзя будет продавать".

По словам депутата, важно принять этот закон сейчас, пока из-за карантинных ограничений "наливайки" и весь общепит вообще не работает: "Чтобы люди после завершения карантина не столкнулись вновь с существованием такого зла, а их владельцы заранее понимали все свои риски и либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем".

Депутаты хотят ограничить такие заведения с 2019 года. По мнению парламентариев, "наливайки" обходят закон по запрету на продажу спиртного.