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Мосгордума приняла закон о запрете продажи спиртного в "наливайках"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума одобрила законопроект о запрете продажи алкоголя в так называемых наливайках, расположенных в многоквартирных домах.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты приняли в целом закон "О внесении изменения в закон Москвы "О торговой деятельности в Москве".

5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не более 20 квадратных метров), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

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Региональные парламенты по всей стране получили полномочия определять правила, как будет реализовываться этот запрет в каждом отдельном субъекте РФ.

Московский вариант закона о "наливайках" оказался не жестче федерального

Редактор московского законопроекта, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов отметил, что столичный проект документа не предлагает никаких дополнительных, по сравнению с федеральными, ограничений по работе заведений общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

"Мы закрепляем на территории Москвы действие тех же требований, которые есть в федеральном законе. Необходимо отметить, что в других регионах ЦФО к решению вопроса о "наливайках" подошли жестче. Например, во Владимирской, Калужской, Костромской, Рязанской, Ярославской областях региональные парламенты планируют установить 50 квадратных метров в качестве минимальной площади зала", - обратил внимание Щитов.

В столице проблема "наливаек" стоит не так остро, как в других регионах

"При разработке законопроекта мы учитывали нашу московскую специфику. Первое - в Москве проблема "наливаек" стоит не так остро, как в других регионах", - отметил он.

По его словам, депутаты также учли, что в Москве, особенно в центральной ее части и в пешеходных зонах, большое количество цивилизованных баров и ресторанов с малой площадью, которые действительно обслуживают посетителей и не нарушают закон в отношении продажи спиртного.

"Начиная борьбу с "наливайками", нам было очень важно оградить москвичей от неблагополучного соседства, но при этом не навредить и защитить честный бизнес", - пояснил столичный депутат.

По его словам, по предварительной оценке, действие федерального законодательства и городского закона может коснуться от 40 до 100 объектов общественного питания в Москве, это те заведения, которые не могут полноценно обслуживать посетителей, не имея площади для этого, а значит, скорее всего, являются точками продажи алкоголя на вынос.

Мосгордума Москва Кирилл Щитов

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