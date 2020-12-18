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Губернатор Петербурга одобрил смягчение закона о "наливайках"

Ранее днем петербургское заксобрание поддержало смягчение резонансного закона, грозившего закрытием маленьким барам в историческом центре

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу подписал изменения в статью 5 закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Изменения смягчают ранее установленные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

"В ресторанах, барах, кафе, буфетах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, розничная продажа алкогольной продукции продлевается на период до 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно новой версии закона, с 1 января 2022 года заработают ограничения для предприятий общепита, расположенных в "хрущевках" 1957-1970 годов постройки или в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах. Продажа спиртного будет разрешена в объектах общепита, если зал обслуживания посетителей имеет площадь не менее 50 квадратных метров. Для других многоквартирных домов требование к площади не менее 20 квадратных метров сохранится и после 1 января 2022 года.

Как сообщалось, 23 июля Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м с датой вступления с 1 января 2021 года. После волны возмущения со стороны предпринимателей власти создали рабочую группу по урегулированию ситуации, автор законопроекта депутат Денис Четырбок предложил смягчение ограничений.

Санкт-Петербург Денис Четырбок Александр Беглов

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