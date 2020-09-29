Власти Москвы ограничили работу "наливаек" в жилых домах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство столицы уточнило нормы, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах: теперь это допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров.

Постановление подписано мэром города Сергеем Собяниным во вторник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В городской администрации уточнили перечень помещений, которые не могут включаться в площадь зала обслуживания.

"Это сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи", - уточнили в пресс-службе.

В мэрии заявили, что новые правила касаются так называемых наливаек - торговых точек, которые, формально, подпадая под определение "предприятие общественного питания", торгуют алкоголем, в том числе в ночное время.

"Корректировка требований к подобным заведениям была продиктована многочисленными жалобами москвичей, которым работа "наливаек" доставляла дискомфорт", - добавили в горадминистрации.