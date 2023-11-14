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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Комитет Думы одобрит законопроект о расширении отчетности участников ВЭД

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку будет рекомендовать палате рассмотреть 16 ноября в первом чтении законопроект, который расширяет отчетность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) перед ЦБ - в отчетность будут включаться дочерние компании. Документ также засекречивает перечень экспортеров.

Правительство внесло законопроект № 471081-8 в парламент в конце октября.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков", - говорится в проекте положительного заключения комитета, с которым ознакомился "Интерфакс".

По действующему законодательству, ЦБ по согласованию с рядом ведомств может определять перечень экспортеров, которые должны представлять регулятору информацию о получении ими денег либо об ином исполнении или прекращении обязательств по экспортным контрактам. Данный перечень публикуется на сайте ЦБ. Законопроект убирает норму о публикации перечня экспортеров на сайте регулятора. Согласно тексту документа, ЦБ сам определит порядок доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень.

Кроме того, компании из списка ЦБ должны сейчас представлять регулятору информацию о получении ими от нерезидентов денежных средств по внешнеторговым контрактам либо об ином исполнении или прекращении обязательств, а также об активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов. Законопроект обязует участников ВЭД представлять информацию о валютных активах и обязательствах с учетом имеющихся у таких юридических лиц дочерних хозяйственных обществ, находящихся за границей, речь идет также о компаниях, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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