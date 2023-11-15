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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Песков заявил, что при помиловании участников СВО нет исключений для резонансных дел

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Практика помилования участников специальной военной операции на Украине не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииПесков заявил, что осужденные бойцы СВО получают помилование, искупив вину кровьюЧитать подробнее

Так он прокомментировал сообщения о том, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в специальной военной операции.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что осужденные по таким резонансным делам не должны подпадать под процедуру помилования, Песков сказал: "Существует определенная практика. Насколько мне известно, в этой практике исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела".

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что другой осужденный - Владислав Канюс, осужденный за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году - был освобожден не только от наказания, но и от выплат компенсаций семье убитой, Песков сказал: "Это не моя прерогатива говорить в деталях, я не могу ответить на этот ваш вопрос".

Дмитрий Песков
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