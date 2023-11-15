Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" с коэффициентом 1 к 100

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" в 100 раз, сообщила компания.

Количество обыкновенных акций после дробления составит 569 446 800 штук, привилегированных - 155 487 500 штук.

Сейчас уставный капитал общества разделен на 5 694 468 обыкновенных и 1 554 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы". Это самая дорогая (в абсолютном выражении) акция на российском фондовом рынке из числа ликвидных бумаг. Сейчас она стоит 147,3 тысячи рублей, объем торгов в среду составил 2,3 млрд рублей.

Первым идею сплита "префов" в пропорции 100 к 1 предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший тогда в совет директоров "Транснефти". Он отмечал, что это повысит акционерную стоимость компании и привлекательность вложений в нее для инвесторов, снизив порог входа. В 2021 году совет директоров подтверждал планы дробления акций, но планировалось провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования сплита по законодательству ЕС.

Осенью член совета директоров "Транснефти" Геннадий Шмаль говорил "Интерфаксу", что 29 августа на заседании комитета совета директоров обсуждалась тема сплита и было принято решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций.

"Акция очень дорогая, кто может купить такие акции? Одну, две, три можно. Поэтому решили в том предложении, которое было сформулировано на заседании комитета, предложить совету директоров "Транснефти" принять решение о дроблении, уменьшить стоимость в сто раз. Если сейчас, условно, 120 тысяч рублей, то будет 1 200 рублей. Это даст возможность привлекать более широко рядовых граждан (в акции "Транснефти" - ИФ). Поэтому эта тема актуальна", - уточнил он.

Совет директоров "Транснефти" одобрил сплит в середине сентября.