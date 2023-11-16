Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры 15 ноября направило властям регионов письмо с просьбой оценить возможность закрыть и сдать в аренду некоторые отделения "Почты России" в городах с населением более 10 тысяч человек, чтобы средства от сдачи помещений направить на поддержку точек в селах, сообщил "Коммерсантъ".

Этот способ оптимизации сети отделений мог бы стать альтернативой сбора с марткерплейсов в пользу почтового оператора.

Речь идет об отделениях в городах с "развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков". Доходы от аренды (и сэкономленные издержки) Минцифры предлагает направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах. Регионам предлагается проработать предложение до 1 декабря.

При этом в Минцифры считают нужным сохранить в каждом городе не менее одного отделения "Почты России".

В "Почте России" от комментариев газете отказались, в Минцифры на запрос издания не ответили.

В мае 2023 года "Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа в размере 0,5% от квартального оборота с участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет от 1 млрд рублей. При этом за "Почтой России" предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции.

В 2022 году убыток "Почты России" по РСБУ составил 27,2 млрд рублей против прибыли в 266 млн рублей в 2021 году. Выручка составила 208,4 млрд рублей, показав снижение на 4%.

В октябре сообщалось о проведении аудита "Почты России". Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 2021-2022 годах на реконструкцию почтовых отделений было выделено по 5 млрд рублей - на эти средства отремонтировано около 2,5 тысячи отделений. Однако предстоит отремонтировать еще 18,7 тысячи отделений.