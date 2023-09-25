Решетников предложил оценить влияние платежа в пользу "Почты России" на маркетплейсы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Инфраструктурный платеж маркетплейсов в пользу "Почты России" реализуем, однако нужно провести ряд расчетов и анализ влияния платежа на маркетплейсы, заявил в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, для того, чтобы сбалансировать экономику государственного почтового оператора, можно пойти двумя путями: либо через финансирование из бюджета, либо через инфраструктурный платеж, который обсуждается в настоящий момент.

"Я думаю, что реальнее скорее мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент, что нужны расчеты платежа, нужно понимание что за это почта гарантирует, хотя большинство этих параметров уже прописано в законе о "Почте России", - сказал министр.

При этом, по его словам, необходим план реального финансового оздоровления "Почты России", а также анализ влияния введения инфраструктурного платежа маркетплейсов.

"Здесь надо найти баланс, в том числе проанализировать влияние этого обязательного платежа на экономику маркетплейсов и убедиться в том, что те маркетплейсы которые работают и в нашей юрисдикции, и трансграничная торговля, которая будет, или та, что уже существует в рамках ЕАЭС - что все будут в равных условиях, чтобы в результате этих платежей не поставить российский бизнес в менее конкурентные условия, чем их заграничные коллеги", - сказал глава Минэкономразвития.

Глава "Почты России" ранее заявлял, что 2022 год стал "катастрофическим" для компании. "Почта" получила рекордный убыток - более 30 млрд рублей, большой накопленный долг - 133 млрд рублей, при этом большая часть этого долга не имеет источников возврата и погашения", - говорил Волков. Компании удалось избежать дефолта по внешним обязательствам, договорившись с кредиторами, отмечал глава компании.

"Почта России" весной предложила взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce.

Сейчас готовится соответствующий законопроект, говорил глава Минцифры Максут Шадаев.

Михаил Волков в июле оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год.

Участники рынка e-commerce неоднократно высказывались против введения инфраструктурного платежа. В частности, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявляла, что такой взнос может повлечь убытки ряда игроков рынка.