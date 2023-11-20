В Крыму с воскресенья без электричества остаются 6800 человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Крыму около 6,8 тысячи человек на 7 утра понедельника оставались без энергоснабжения после многочисленных аварий на сетях, вызванных с утра воскресенья ливнями и шквалистым ветром, сообщило Минэнерго России.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в понедельник утром предупредил о снегопаде в Бахчисарайском и Симферопольском районах, включая Ангарский перевал на трассе Симферополь - Алушта - Ялта.

Утром в воскресенье Минэнерго сообщало о массовых отключениях электросетевых объектов ГУП "Крымэнерго". К середине дня без света оставалось более 50 тысяч человек, были полностью отключены 88 населенных пунктов. Причиной аварий стал порывистый ветер скоростью до 30 м/с.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на субботу и воскресенье.