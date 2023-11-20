Минобороны РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ на трех направлениях

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили пять атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его данным, "потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика"".

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля, сообщил Конашенков.

На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка (ДНР). Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля, сообщил официальный представитель Минобороны России.

Он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30.

Российские военные нанесли удары по ВСУ на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что на херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери украинской армии составили: до 40 военнослужащих, а также три автомобиля.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, российской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по ВСУ в 123 районах.

Конашенков сообщил, что с начала СВО российскими военными уничтожены 536 украинских самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 13489 танков и других боевых бронемашин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, 15422 единицы специальной военной автотехники.