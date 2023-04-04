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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Абрамченко поручила разработать программу искусственного воспроизводства байкальского омуля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал поручила разработать комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля.

Как сообщает ее пресс-служба, этой работой должны заняться Росрыболовство совместно с Минприроды, ФГБНУ "ВНИРО" и Сибирским отделением РАН. К ней также необходимо привлечь правительства Иркутской области и Бурятии.

Кроме того, до 28 апреля этого года с участием правительства Иркутской области необходимо определить дополнительные районы для возможного осуществления любительского рыболовства байкальского омуля. До 15 мая следует проработать вопрос развития искусственного воспроизводства и пастбищного рыбоводства байкальского омуля в крупных водоемах Иркутской области и Бурятии, кроме озера Байкал.

Абрамченко также поручила до 25 мая проанализировать возможные отрицательные последствия увеличения численности байкальской нерпы и рассмотреть необходимость и механизмы ее регулирования.

Промышленный лов омуля был запрещен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

В начале марта этого года Абрамченко заявляла, что возобновление промышленного лова будет возможно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук.

Как сообщалось, в 2020 году в озеро было выпущено 520 млн штук личинок эндемика, в 2021 году - порядка 800 млн. Мальков омуля для зарыбления Байкала производит Большереченский рыбоводный завод в Бурятии. В настоящее время идет его реконструкция, завершить которую планируется в 2024 году. Она позволит увеличить мощность до 1 млрд 250 млн личинок. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок.

Виктория Абрамченко
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