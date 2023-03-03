В правительстве допустили смягчение ограничения любительского вылова омуля на Байкале

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Федеральный центр может смягчить ограничение любительского вылова омуля на Байкале в пределах Иркутской области, если это разрешат ученые, сообщила в Иркутске журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"С точки зрения объема добываемых биоресурсов слово должно быть за отраслевой наукой: ВНИРО (Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии - ИФ) и Сибирским отделением РАН. Они должны дать согласованную позицию, что и на территории Иркутской области можно допустить любительскую рыбалку. Мы это обсуждали, поддержали (введение разрешения - ИФ) на правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал", - сказала она.

"С руководством Росрыболовства мы обсудим зоны, где возможен лов на удочку. Но при этом такой лов будет запрещен, когда идет нерест (омуля - ИФ)", - добавил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он подтвердил, что регион по-прежнему выступает за проект разведения омуля и последующей его добычи в водохранилищах Ангарского каскада. Наиболее перспективным в этом отношении считается Братское водохранилище. По словам Кобзева, реализовать подобные проекты возможно за счет механизма государственно-частного партнерства.

"Сейчас необходимо оценить, есть ли частные инвесторы (под такие проекты - ИФ)", - сказал губернатор.

Минсельхоз запретил промышленную добычу омуля на Байкале с 1 октября 2017 года из-за сокращения популяции. Вылов был разрешен только коренным народам и в научных целях. Кроме этого, на Байкале была разрешена зимняя ловля омуля на удочку (на льду) рыбаками-любителями.

2 марта Абрамченко сказала, что разрешить промышленный вылов омуля будет можно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук.

В начале 2022 года Байкальский филиал ФГБУ "Главрыбвод" (структура Росрыболовства) сообщил, что биомасса омуля с момента запрета его вылова выросла на 15-20%. После этого Минсельхоз изменил правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

В документе были перечислены рыболовные участки: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, Селенгинский (все - Бурятия) Маломорский и Южно-Байкальский (Иркутская область) с разрешенным временным периодом. На одних участках любительский лов разрешен с начала февраля, до распаления льда, на других - в летний период. Указан был также и промысловый размер байкальского омуля - не менее 20 см.