В правительстве задумались, что делать с численностью популяции байкальской нерпы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Росрыболовство подготовило доклад об оценке возможных последствий роста численности байкальской нерпы и возможности ее регулирования, но решение по вопросу пока не сформулировано, сообщила журналистам на Невском экологическом конгрессе вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Решения никакого на сегодняшний день не сформулировано никем (...) Вчера доклад на мое поручение от главного ведомства, Росрыболовства, зашел в правительство, но он в не согласованном со всеми участниками, включая Сибирское отделение Академии наук, виде", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что вопрос о чрезмерном количестве байкальской нерпы на заседании правкомиссии по охране озера Байкал 4 апреля поднял один из "прибайкальских губернаторов". Он сказал, что популяция байкальской нерпы находится на пике, в последний раз такое число млекопитающих в озере фиксировалось в 1986 году.

При этом включенные в решения вопроса ведомства пока дают противоположные мнения о необходимости дальнейших действий, отметила Абрамченко.

"Есть мнение Академии наук, что категорически нельзя трогать, экосистема, популяция сама себя отрегулирует. Есть мнение, что нужно перейти к уровню допустимой добычи нерпы, как было в Советском Союзе, учитывая, что популяция ровно такая же. Есть мнение, что нужно просто мониторингом заниматься и в случае, если возникают какие-то болезни внутри популяции нерпы, именно таким образом работать с популяцией, чтобы не было распространения болезней, особо опасных именно для этого вида млекопитающих", - сказала вице-премьер.

По итогам правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 4 апреля Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с Минприроды, ФГБНУ "ВНИРО" и Сибирским отделением РАН разработать комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля. Также к 25 мая ведомства должны были оценить возможные последствия от роста популяции байкальской нерпы, а также необходимость и возможные способы регулирования численности животных.

Промышленный лов омуля был запрещен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

Промышленная добыча байкальской нерпы была также запрещена в 2007 году.

В начале марта Абрамченко заявляла, что возобновление промышленного лова омуля будет возможно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук. Как сообщалось, в 2020 году в озеро было выпущено 520 млн штук личинок эндемика, в 2021 году - порядка 800 млн.