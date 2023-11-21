Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, эта работа завершается, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

По словам Шойгу, "реализация плана деятельности Главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74 процентов".

Говоря о деятельности ВМФ России в текущем году, он, в частности, сообщил, что "выполнен комплекс мероприятий стратегического сдерживания в Балтийском и Северном морях "Океанский щит - 2023". "Отработаны задачи по обнаружению и слежению за кораблями условного противника, осуществлены практические ракетные и артиллерийские стрельбы", - сказал Шойгу.

По его словам, "российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане". "В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше двухсот тысяч морских миль", - сказал министр обороны.

Он отметил, что в ходе учений "Финвал-2023" отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути.

"Продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август - с военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия. В целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза", - сообщил Шойгу.