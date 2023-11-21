Военные Израиля окружили город Джебалия на севере сектора Газа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о том, что завершили окружение города Джебалия на севере сектора Газа, сообщает Haaretz.

В данный момент авиация и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары в преддверии наступления ЦАХАЛ на вражеские позиции. Сухопутные силы, под прикрытием самолетов и ВВС, также атаковали ряд неприятельских целей, включая три подземных прохода у города, где укрывались боевики.

Также 401-я бронетанковая бригада и 933-я пехотная бригада "Нахаль" при воздушной поддержке вели бои с группировкой ХАМАС на окраинах Джебалии и уничтожали ракетные установки. Служащие 551-й резервной бригады специального назначения и другие силы специальных операций действовали в северной части Джебалии с целью расчистить путь для перемещения более крупных соединений ЦАХАЛ.

Возле города находится крупный лагерь палестинских беженцев с тем же названием.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12,9 тыс. человек.