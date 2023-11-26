Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Самолет "Белавиа", летевший из Минска в Стамбул, вынужденно сел в Астрахани

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Самолет белорусского авиаперевозчика "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Стамбул, совершил вынужденную посадку в Астрахани.

"Сегодня, 26 ноября, на рейсе "Белавиа" 785 Минск-Стамбул ухудшилось самочувствие одной из пассажирок. Командир воздушного судна принял решение о посадке на ближайшем запасном аэродроме по пути следования - в аэропорту Астрахани", - сообщили в пресс-службе авиакомпании в воскресенье.

По информации перевозчика, самолёт приземлился в Астрахани в 20 часов. Пассажирка была передана медикам.

Рейс "Белавиа" готовится к вылету из Астрахани в Стамбул.

Белавиа Астрахань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Что произошло за день: воскресенье, 26 ноября

Эвакуацию начали в Евпатории из-за подтопления домов штормящим морем

Гражданин России освобожден из плена ХАМАС вне списков обмена

Синоптики спрогнозировали снег и ледяной дождь в Москве в ночь на 27 ноября

Шойгу заявил о создании объединенной системы ПВО со странами ОДКБ

Пресс-секретарь Meta объявлен в РФ в розыск по уголовному делу

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Азовским морем

Движение по Крымскому мосту временно перекрывали

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });