Самолет "Белавиа", летевший из Минска в Стамбул, вынужденно сел в Астрахани

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Самолет белорусского авиаперевозчика "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Стамбул, совершил вынужденную посадку в Астрахани.

"Сегодня, 26 ноября, на рейсе "Белавиа" 785 Минск-Стамбул ухудшилось самочувствие одной из пассажирок. Командир воздушного судна принял решение о посадке на ближайшем запасном аэродроме по пути следования - в аэропорту Астрахани", - сообщили в пресс-службе авиакомпании в воскресенье.

По информации перевозчика, самолёт приземлился в Астрахани в 20 часов. Пассажирка была передана медикам.

Рейс "Белавиа" готовится к вылету из Астрахани в Стамбул.