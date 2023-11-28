Керченская паромная переправа внепланово остановлена
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской паромной переправе временно прекращено, сообщает Минтранс Крыма в телеграм-канале.
Причины остановки не называются. Штормовое предупреждение в зоне Керченского пролива сегодня не объявлялось.
27 ноября работа переправы также приостанавливалось вечером, Минтранс России предупреждал о сильном шторме в Черноморском бассейне.
Работа паромной переправы ежедневно прекращается в ночное время по расписанию.