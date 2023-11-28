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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Керченская паромная переправа внепланово остановлена

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской паромной переправе временно прекращено, сообщает Минтранс Крыма в телеграм-канале.

Причины остановки не называются. Штормовое предупреждение в зоне Керченского пролива сегодня не объявлялось.

27 ноября работа переправы также приостанавливалось вечером, Минтранс России предупреждал о сильном шторме в Черноморском бассейне.

Работа паромной переправы ежедневно прекращается в ночное время по расписанию.

Минтранс Керченский пролив
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