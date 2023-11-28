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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Что произошло за день: вторник, 28 ноября

Закрытие границы с Финляндией, самый большой айсберг и выборы президента

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Финляндия полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабря. В Хельсинки считают, этого хватит для урегулирования проблемы миграционного потока с территории РФ в Финляндию.

- Совфед 13 декабря назначит дату выборов президента РФ, сообщил Геннадий Зюганов. При этом в Совете Федерации заявили, что такими сведениями не располагают.

- Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России. Он констатировал, что именно Россия находится в авангарде формирования более справедливого мира.

- Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей. Иск касался неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам хранения.

- Арбитражный суд Москвы решил вернуть заявление о банкротстве "СПБ биржи". Сама биржа запросила "материалы дела". В ЦБ заявили, что ситуация с псевдобанкротством требует расследования правоохранительных органов и Банка России, выглядит как попытка манипулирования рынком.

- Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева. Другому фигуранту дела о коррупции - предпринимателю Шпигелю - гособвинение просит 12 лет.

- Российские туристы начали получать визы на Шри-Ланку бесплатно. Новый режим заработал для граждан семи стран.

- Крупнейший на планете айсберг вынесло в чистую воду Южного океана. Он откололся от внешнего края шельфового ледника еще в 1986 году. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института полагают, что айсберг войдет в море Скоша, где прекратит свое существование, или будет дрейфовать еще несколько лет.

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